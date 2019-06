Fiorentina, apertura di De Rossi. Milan e Bologna in seconda fila

Daniele De Rossi è vicino alla scelta definitiva. in questo momento la Fiorentina sembra essere in pole. Le ultime

Daniele De Rossi vuole continuare a giocare in Serie A e prenderà una decisione definitiva al rientro dalle vacanze. Secondo Alfredo Pedullà, nelle ultime ore è arrivata un’apertura del centrocampista alla soluzione Fiorentina.

DDR ha messo, in questo momento, i viola in cima alla lista. Il Milan lo ha contattato ma ad oggi la Fiorentina rimane in pole. Più defilato il Bologna, altro club che ha provato a contattare l’ex capitano della Roma.