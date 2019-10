Fiorentina, parla Ribery: «Qui sono felice, darò tutto per i tifosi. Il Bayern? Fa parte della mia vita, a fine carriera tornerò a Monaco»

Franck Ribery, giocatore della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Bayern tv. Ecco il pensiero del giocatore francese:

«Ho firmato un contratto di due anni con la Fiorentina e come già fatto a Monaco, voglio dare tutto per i tifosi, perché anche qui la gente ama molto il calcio. Tutti sono contenti del fatto che sia venuto qui, lo è la gente di Firenze e lo sono anche io perché amo il calcio. Al termine della mia carriera tornerò certamente a Monaco. E’ casa mia e insieme al Bayern farà per sempre parte della mia vita».