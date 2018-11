Una nuova perizia ha cercato di far chiarezza sulla morte di Davide Astori: ad ucciderlo sarebbe stata una malattia invisibile

Dietro la morte di Davide Astori ci sarebbe una malattia silenziosa ed invisibile. E’ questo quello che emerge da una nuova perizia richiesta dal procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, per capire se Astori poteva esser salvato o meno. Il massimo esperto mondiale di fibrillazione ventricolare da cardiomiopatia artmogena, il Professor Domenico Corrado dell’Università di Padova, ha sciolto ogni dubbio. Il capofila nella ricerca della patologia ha analizzato circa 800 casi di morte improvvisa di giovani sotto i 35 anni (di cui 100 sono atleti) ed è arrivato ad un’amara conclusione: la cardiomiopatia aritmogena.

La causa della morte di Astori è stata una malattia ereditaria che uccide circa un atleta su quattro. Nei giovani affetti da questa patologia, l’attività sportiva moltiplica infatti per cinque il rischio di morte. Si tratterebbe dunque di una malattia-killer che contrae un giovane su 5000 sotto i 35 anni di età: una malattia nascosta e in grado di colpire improvvisamente che nel 20% dei casi non lascerebbe tracce chiare.