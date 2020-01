Fiorentina Atalanta, Ilicic pareggia e zittisce il pubblico viola

Josip Ilicic ha firmato la rete del pareggio nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina: esultanza polemica per lo sloveno

Dopo tanti sforzi l’Atalanta è riuscita a riequilibrare i conti nel match contro la Fiorentina valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Firmatario del pareggio orobico, il solito Josip Ilicic abilissimo a sfruttare il cross rasoterra di Malinovskyi.

Dopo aver realizzato il gol, Ilicic ha portato un dito alla bocca zittendo il pubblico della Fiorentina che l’aveva subissato di fischi dal momento del suo ingresso in campo. Ricordiamo come lo sloveno abbia militato in viola dal 2013 al 2017.