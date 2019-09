Fiorentina, Barone: «Giro di campo con Agnelli? Nemmeno per 2 miliardi»

Fiorentina, Barone torna sui suoi passi: il braccio destro di Commisso aveva dichiarato di voler fare un giro di campo con Agnelli

Joe Barone torna sui suoi passi. A margine della presentazione di Pedro, il braccio destro di Commisso dichiara:

«Fare un giro di campo con Andrea Agnelli? Questa è una cosa impossibile. E’ stata una battuta in un’intervista che ho rilasciato ieri. Mi sono messo a ridere perché era davvero una battuta. Non lo farei neanche per 2 miliardi di dollari. I nostri tifosi vanno protetti». Queste le parole riportate da TMW.