Fiorentina, Barone: «Lirola e Boateng? Ci stiamo lavorando col Sassuolo»

Il vice presidente della Fiorentina, Joe Barone ha parlato dell’incontro col Sassuolo per Lirola e Boateng

Il vice presidente della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del sorteggio dei calendari di Serie A 2019/20. Ecco le sue parole sull’incontro col Sassuolo per Boateng e Lirola. «Il calendario? Giornata importante per me, per rappresentare Rocco Commisso. Com’è andata la tournée? Vincenzo sta facendo un ottimo lavoro. Stiamo facendo dei risultati importanti. Contro l’Arsenal abbiamo giocato bene creando diverse opportunità. Anche contro il Benfica abbiamo preso gol solo all’ultimo minuto».

«Incontro con Boateng e Lirola col Sassuolo? Per il mercato bisogna parlare con Pradè. Stiamo lavorando su dei nomi importanti. Da qui a fine mercato, son convinto che la Fiorentina farà degli acquisti importanti. Chiesa? Ha un contratto, è felice di far parte della Fiorentina. Contro il Benfica ha fatto un ottimo secondo tempo e si sta preparando per il campionato».