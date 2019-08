Fiorentina, Barone: «Nainggolan? Tutto scritto. Boateng un VIP»

Joe Barone ha commentato le voci di mercato su Nainggolan e l’arrivo alla Fiorentina di Kevin Prince Boateng

A tutto Barone: ecco le dichiarazioni dell’uomo di fiducia del patron della Fiorentina Commisso a Firenzeviola.it.

«Nainggolan? Non c’è niente di nuovo rispetto a quello che c’è scritto sui giornali. Rinnovo Dragowski? Siamo contenti. Llorente? Non ne so niente, dovete chiedere a Pradè. Simeone? Ha molta esperienza sia in Serie A che in campo internazionale ed è un grandissimo calciatore. Boateng? Un VIP, ovvero un “very important player”».