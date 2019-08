Fiorentina, Barone: «Ribery ha scelto subito di venire qui. Politano…»

Il consigliere delegato della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato dell’arrivo di Ribery e dei prossimi colpi di mercato

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, il consigliere delegato della Fiorentina nonché braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha parlato dell’arrivo di Ribery e dei prossimi colpi di mercato. Ecco le sue parole: «In campo contro il Napoli? Dipende da Montella. Franck ha molta voglia. È un momento importante per la Fiorentina e per la città. Mi auguro che domani sera allo stadio ci sia tanta gente allo stadio per festeggiare il campionato e l’arrivo di Ribery. Cosa significa il suo arrivo? Rocco è contento. Lui arriverà venerdì con la squadra a cena e per gli allenamenti».

«Un altro colpo come Politano? Bisogna parlarne con Pradè. Ogni giorno ci sono nuovi nomi e opportunità. Continuiamo a lavorare stando attenti alle occasioni. Qui abbiamo creato un bel gruppo. Ribery aveva scelto da subito Firenze? Scegliere Firenze è facile. Lui poi parla italiano molto bene. Lui aveva offerte da vari club ma ha scelto questo club per l’importanza».