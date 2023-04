Fiorentina, Barone: «Una serata spettacolare»

Le parole del dirigente della Fiorentina, Joe Barone, nel prepartita della sfida di Conference League contro il Lech Poznan

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato nel prepartita del quarto di finale di Conference League contro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

PERCORSO – «Il nostro è un percorso intrapreso da quando siamo arrivati, tra alti e bassi, abbiamo maneggiati molti bassi e siamo qui stasera per una serata spettacolare. Dobbiamo stare attenti perché è una partita molto delicata, nella quale dovremo mettere tanta grinta e attenzione per fare risultato».

FINALE DI STAGIONE – «Siamo in corsa in tre competizioni: sicuramente in Serie A ci aspettavamo di più ma era la prima volta in Europa e dovevamo abituarci a giocare ogni tre giorni, in più ci sono stati anche tanti infortuni. Abbiamo sistemato le cose stando sempre molto vicino alla squadra nei momenti difficili».