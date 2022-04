Fiorentina, Biraghi: «Vinto una gara preparata in due giorni. Europa? Normale che...»

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria dei viola contro l’Empoli: ecco le sue dichiarazioni

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Fiorentina-Empoli.

PARTITA – «Il pubblico è importante, ci ha sempre sostenuto anche negli anni scorsi quando non era semplice. Dovevamo chiudere la partita prima, ma siamo tornati da poco con le Nazionali e siamo contenti di aver vinto una gara preparata in due giorni».

STAGIONE – «Sono contento della mia stagione. Il livello dei singoli e della squadra è aumentato di molto».

EUROPA – «Non abbiamo pressione, siamo tranquilli anche per questo. Non avevamo questo obiettivo all’inizio, ora è normale guardare la classifica. Alla fine sapremo come sarà andata».

ITALIA FUORI DAI MONDIALI – «Fa parte dello sport, ora ripartiamo per centrare subito il prossimo obiettivo».