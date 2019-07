Fiorentina, Boateng a Firenze: visite mediche concluse – FOTO e VIDEO

E’ arrivato a Firenze Kevin Prince Boateng. Il calciatore ghanese sarà il primo colpo della nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Il giocatore lascia il Sassuolo per firmare con i viola.

Il calciatore è stato accolto dai tifosi presso la stazione di Santa Maria Novella. Boateng ha da poco terminato le visite mediche all’Istituto Fanfani: ora manca la firma che lo legherà alla Fiorentina.

JUST IN : Kevin Prince Boateng just completed his medicals at Fiorentina.

The 1987 class midfielder just left the Fanfani medical clinic to go back to the headquarters, where he will sign the two-year contract that will bind him to Fiorentina. pic.twitter.com/6K5MNl01aL

— Enock Kobina Essel (@EnockEssel7) July 31, 2019