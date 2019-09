Fiorentina, Boateng sfida la Juve: «I più forti, ma nessuno è imbattibile»

Fiorentina, Boateng lancia il guanto di sfida alla Juve: «Arrivano i più forti, ma vogliamo vincere. Tutti possono essere battuti»

Uno degli ultimi arrivati in casa Fiorentina, Kevin Prince Boateng, ha parlato al sito ufficiale del club viola in vista della sfida alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

«A Firenze arriva la squadra più forte e dobbiamo essere al massimo: non vediamo l’ora di affrontare la Juve e vogliamo vincere, non dico solo ‘fare una bella partita’ ma proprio vincere. Tutte le squadre del mondo si possono battere. Sabato non conterà chi userà la tattica migliore ma chi avrà più voglia di vincere».