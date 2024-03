Fiorentina, Bonaventura non rientra in Italia: domani sarà al funerale di Barone

Fiorentina, Giacomo Bonaventura ha deciso di posticipare il rientro in Italia: domani sarà a New York per il funerale di Joe Barone

Come riportato da TMW, Giacomo Bonaventura ha deciso di posticipare il suo rientro alla Fiorentina dopo la tournèe americana della nazionale: il centrocampista viola infatti rimarrà a New York per partecipare al funerale di Joe Barone.

Con lui a rappresentare la squadra Viola ci sarà anche il presidente Rocco Commisso. Negli scorsi giorni il numero uno della Fiorentina ha riorganizzato l’organigramma societario della società comunicando le sue decisioni con un comunicato ufficiale: «Nell’ottica della continuità con lo straordinario ed eccezionale lavoro svolto dal Direttore Generale Barone e con la volontà di portare avanti quanto fatto in questi anni, l’intera Area Sportiva sarà supervisionata da Daniele Pradè, già Direttore Sportivo del Club, a stretto contatto con Nicolas Burdisso, già Direttore Tecnico, mentre l’Area Aziendale sarà gestita da Alessandro Ferrari, già Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne. Mark Stephan, allo stesso tempo, nell’organigramma della Società continuerà a mantenere la sua funzione di Amministratore Delegato»