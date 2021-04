Fiorentina, buone notizie da Kokorin: convocato per la Juventus?

Buone notizie per la Fiorentina per quanto riguarda le condizioni di Aleksander Kokorin

Buone notizie per la Fiorentina dato che Aleksander Kokorin nella giornata di oggi è tornato per la prima volta a lavorare con il pallone.

L’attaccante russo, come segnala FirenzeViola, quasi sicuramente non sarà convocato per le prossime due fare contro Sassuolo e Verona mentre il tecnico Beppe Iachini potrebbe aggregarlo al gruppo in vista della gara contro la Juventus del 25 aprile al Franchi.