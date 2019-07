Fiorentina, caccia alla qualità: assalto a De Paul, Badelj e Tonali

La Fiorentina vuole rinforzare la squadra con giocatori di spessore e pensa a De Paul, Badelj e Tonali. Le ultime

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi di qualità per la rosa di Vincenzo Montella. Secondo La Gazzetta dello Sport, nel mirino degli uomini mercato viola sono finiti il centrocampista centrale Milan Badelj e il centrocampista Rodrigo De Paul.

L’assalto a De Paul dell’Udinese partirà solo dopo il 10 agosto perché l’acquisto è possibile solo se il giocatore non avrà ricevuto offerte dalle big (vorrebbe giocare in Champions). Per Badelj, la Lazio non farà richieste esose. Poi potrebbe partire l’assalto a Tonali inserendo Ceccherini ma il Brescia, almeno sin qui, ha dichiarato incedibile il suo gioiello.