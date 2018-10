Nella sfida di domenica prossima tra Fiorentina e Cagliari, i tifosi organizzano una coreografia speciale per ricordare Astori

In vista della partita di domenica prossima tra Fiorentina e Cagliari, i tifosi Viola presenteranno una coreografia ed una targa speciale da consegnare ai familiari di Davide Astori. L’iniziativa è partita dai vari club della curva Fiesole che, in vista della prossima partita in casa, hanno pensato di ricordare, insieme ai tifosi del Cagliari, il difensore Viola mancato lo scorso 4 marzo in un albergo di Udine. Infatti, il nome di Astori unisce entrambe le due società sportive in quanto il difensore presenziò nei due club nel corso della sua carriera calcistica.

Ad annunciare l’iniziativa è stato il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica, presente ieri sera ad Arborea (Oristano) per ritirare il Premio Davide Astori istituito dall’Unione Stampa Sportiva Sardegna. Alla manifestazione hanno partecipato anche i genitori di Astori, Renato ed Anna.