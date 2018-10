In occasione di Fiorentina-Cagliari i tifosi viola hanno consegnato una targa ai fratelli di Davide Astori, mentre al minuto 13 c’è stato un bellissimo applauso

Fiorentina-Cagliari è la sua partita: al minuto numero 13 entrambe le tifoserie si unite in un lunghissimo applauso per Davide Astori. In occasione di questa partita speciale, prima del fischio di inizio, sotto la curva Fiesole, dove da qualche mese è presente un murales dedicato all’ex capitano della Viola, i tifosi della Fiorentina si sono ritrovati per consegnare una targa ai fratelli di Astori, Marco e Bruno. Alla cerimonia dove non sono mancati cori e bandiere, inoltre, erano presenti anche il vicepresidente e il club manager della Fiorentina, Gino Salica e Giancarlo Antognoni.