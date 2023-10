Fiorentina-Cagliari in tv e streaming: dove vederla

I viola di Italiano ospitano i rossoblù di Ranieri nel Monday Night della 7ª giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri nel Monday Night della 7ª giornata della Serie A 2023/2024. I viola sono sesti in classifica con 11 punti, metre i rossoblù occupano l’ultima posizione a quota 2. Fiorentina-Cagliari: la sfida si giocherà lunedì 2 ottobre 2023, nello scenario dello Stadio Franchi di Firenze, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Fiorentina-Cagliari sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore il TIMVISION BOX, una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Grazie ad un accordo con Sky, inoltre, gli abbonati della tv satellitare, mediante l’app DAZN, potranno vedere la partita anche sul decoder Sky Q.

La telecronaca di Fiorentina-Cagliari su DAZN è affidata a Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Fabio Bazzani. Il pre e post partita vedrà protagonisti a“SuperTele” Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Andriy Shevchenko, Andrea Stramaccioni, Barbara Cirillo, Andrea Di Caro, Federica Zille, Alessandro Alciato e Luca Marelli.



La sfida Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa anche in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La telecronaca di Fiorentina-Cagliari su Sky sarà affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico. Il post partita vedrà protagonisti a “La Casa dello Sport Night” Mario Giunta, Massimo Marianella, Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi in collegamento da Firenze.



Info e dove vederla

Partita: Fiorentina-Cagliari

Competizione: Serie A 2023/24

Quando: Lunedì 2 ottobre 2023

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Franchi (Firenze)

Dove vederla in TV: DAZN, SKY SPORT CALCIO (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 251 satellite), SKY SPORT 4K (numero 213 satellite)

Dove vederla in streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi