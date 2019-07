Fiorentina, caso Pezzella: non c’è feeling con Montella, sarà declassato?

Possibile cessione per German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina. Non c’è feeling con Montella e Commisso

Tra German Pezzella e Vincenzo Montella, più in generale con la nuova Fiorentina, non ci sarebbe un buon feeling. Il capitano ha concluso le sue vacanze e si è sottoposto alle visite mediche per essere pronto in vista della nuova stagione ma potrebbe anche essere declassato.

Commisso infatti pensa di consegnare la fascia a Chiesa: l’argentino accetterebbe un declassamento? Secondo La Gazzetta dello Sport, non è da escludere una cessione. Il club viola parlerà con il giocatore nei prossimi giorni: per la cessione servono almeno 20 milioni.