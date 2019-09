Fiorentina, cessione in prestito per il talentino Toure Diawara

La Fiorentina ha reso ufficiale la cessione a titolo temporaneo per Toure Diawara, centrocampista viola classe 2000

«La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Touré Diawara all’SC Olhanense».

Con questo comunicato, la società viola ha ufficializzato la cessione in prestito del giovane centrocampista classe 2000 al club di serie C portoghese. Occasione da non sprecare per il giocatore, che potrà trovare la giusta continuità per diventare protagonista nella Fiorentina che verrà.