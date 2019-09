Fiorentina, Chiesa che succede? Il grande gelo con la società

Federico Chiesa è diventato un caso. La società punta al rinnovo, lui al momento non ha fretta. E Juve e Inter non lo mollano. Le ultime

Da protagonista a caso, nel giro di pochi mesi. Il futuro di Chiesa è ancora tutto da scrivere, il suo presente invece è più grigio del previsto: avvio di stagione senza squilli con la maglia viola e in azzurro. Potere del mercato che ha rischiato di portarlo lontano, ma Commisso è stato irremovibile e ora preme per il rinnovo del contratto.

Secondo il Corriere Fiorentino fra le parti non c’è ancora stato nessun contatto e in agenda non sono previsti incontri, Pradè al ritorno dalla Nazionale è pronto a proporre un prolungamento con raddoppio di stipendio e fascia di capitano a Chiesa: basterà a convincerlo e scoraggiare Juve e Inter?