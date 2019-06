Fiorentina, Commisso: «C’è fame di vittoria. Su Chiesa…»

Direttamente da New York, Rocco Commisso ha parlato della Fiorentina: «Ho voglia di sfamare i tifosi. Chiesa? Non ho parlato con nessuno»

Il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente da New York. Queste le sue dichiarazioni:

«Ho voglia di sfamare i fiorentini e la città di Firenze. Batistuta? Ancora non è stato deciso niente, se succederà qualcosa ve lo dirò. Chiesa? Non ho parlato ancora con nessuno. Obiettivi? Le cose si fanno un passo alla volta. Avete visto come abbiamo fatto le cose in fretta per Pradè e Montella, fra un mese o fra un anno ne riparliamo»