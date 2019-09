Fiorentina, Commisso pensa a Gattuso al posto di Montella. Pradè al contrario si schiera dalla parte dell’attuale tecnico

Rocco Commisso pensa già a come far ripartire la sua Fiorentina. Il presidente dei viola, fa sapere Sportitalia, avrebbe fatto avviare i contatti con Rino Gattuso in caso di esonero di Vincenzo Montella.

Al contrario il direttore sportivo Daniele Pradè continua a difendere l’operato dell’allenatore, confermato quest’estate nonostante la brutta stagione scorsa.