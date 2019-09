Fiorentina, Commisso: «Ribery? Bello il suo rapporto coi giovani»

Commisso esalta le qualità del nuovo acquisto della Fiorentina Ribery, apprezzato non soltanto per le sue doti da calciatore

Rocco Commisso, intercettato da Sky Sport a seguito del suo arrivo in aeroporto, ha elogiato Franck Ribery. Il patron ha sottolineato le sue doti da leader.

Ecco le sue parole: «Ribery ha un grande cuore dentro, ha qualche anno ma è eccezionale. Ho sentito come tratta i più giovani e questa è la bellezza di un campione come lui. Da bambino ha avuto una vita forte, e così facendo ha imparato tante cose in più».