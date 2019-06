Fiorentina, Commisso: «Rosa da ristrutturare. E su Chiesa…»

Rocco Commisso fa il punto del mercato viola prima della partenza per New York. Ecco da chi riparte la Fiorentina

Idee chiare e tanta voglia di iniziare a fare sul serio. Prima della partenza per New York Rocco Commisso fa il punto del mercato viola, e pensa già al ritorno a Firenze. «Entro agosto spero di tornare – le parole del patron a Violanews.com -. Ho avuto diversi incontri con i nostri dipendenti, con Pradè, Antognoni, Montella per iniziare a progettare la squadra. Grazie a chi si è già abbonato allo stadio, mi fa tanto piacere se abbiamo fatto meglio degli altri anni, l’entusiasmo sta tornando, vogliamo fare una squadra forte ma non faccio promesse.

Con Chiesa ci sarà un contatto presto, o al telefono o a Firenze, o con me o con altri della Fiorentina, ma ci vedremo sicuramente. Veretout? Non parlo di nomi specifici, ma in generale dobbiamo ristrutturare la rosa. Pradè sta facendo un buonissimo lavoro, con Montella e gli altri».