Fiorentina, Commisso show: «Balotelli? Sì, con lui anche Ronaldo»

Fiorentina, Commisso parla ai microfoni dei cronisti presenti dopo l’uscita dall’hotel dove si è tenuto l’incontro con Antognoni, Montella e Pradè

Il presidente della Fiorentina ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti all’uscita dell’hotel dove si è tenuto l’incontro con Antognoni, Pradè e Montella: «Ci sono tanti titoli, ma non abbiamo ancora definito nulla. Fino ad adesso c’è solo la mia faccia!»

«Balotelli? Tutto fanno nomi. Possiamo portare lui, Ronaldo, Dybala…come volete. Antognoni e Pradè sono bravi, devono lavorare forte come ho fatto io. Non vado in vacanza da gennaio».