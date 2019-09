Fiorentina, Commisso: «Voglio investire di più. Sponsor? Spero Gucci o Ferragamo»

Intervistato da La Stampa, Rocco Commisso ha parlato dei piani futuri della Fiorentina e del possibile arrivo di nuovi sponsor

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni de La Stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Ecco le parole del patron americano.

MERCATO – «Sappiamo tutti benissimo che non possiamo perdere più di 30 milioni in tre anni e questo è sbagliato: si dovrebbe poter lasciare ivestire una squadra che oggi è svantaggiata».

SPONSOR – «Mediacom ok, ma se qualche fiorentino si facesse sotto, che so, Gucci o Ferragamo, per mettere il marchio sulla nostra maglia non sarebbe male».