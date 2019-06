Fiorentina, conferenza stampa Commisso: dall’allenatore al futuro di Chiesa

Fiorentina, conferenza stampa di presentazione al Franchi per il nuovo proprietario, Rocco Commisso: ecco le sue parole

Il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, sta parlando in conferenza stampa al Franchi. Ecco le sue parole sul tecnico dei viola:« Non posso ancora dare una risposta precisa. Montella so che è in India, non posso parlarci».

E sul futuro di Chiesa: «L’intenzione è quella di tenere, almeno quest’anno, Federico Chiesa. Mi hanno assicurato che non c’è niente di firmato. Non voglio che diventi il mio Baggio».