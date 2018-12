Pioli confermato dalla Fiorentina: il comunicato

La Fiorentina nutre fiducia nei confronti di mister Stefano Pioli, la società lo ribadisce con un comunicato ufficiale

Andrea Della Valle presente oggi al centro sportivo Davide Astori: il presidente della Fiorentina è vicino alla squadra in un momento poco positivo, per ribadire anche la fiducia nei confronti del tecnico Stefano Pioli. I viola hanno infatti colto l’occasione per confermare l’allenatore parmense, al centro di rumors sul possibile esonero.

Ecco la nota: «Nel corso della mattina Andrea Della Valle ha voluto radunare per un lungo incontro staff tecnico e squadra, ribadendo la fiducia riposta nel progetto intrapreso a inizio anno e nelle persone che lo hanno condiviso e ne fanno parte a cominciare dall’allenatore Stefano Pioli. Il Presidente non potrà seguire la squadra nella trasferta di domenica a Sassuolo poiché in partenza per l’estero e ha chiesto a tutti la massima concentrazione e determinazione in vista dell’importante impegno di campionato»