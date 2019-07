Fiorentina, si lavora su difesa e centrocampo: gli obiettivi

La Fiorentina lavora per rinforzare la squadra. Vari gli obiettivi viola sia in difesa che a centrocampo: le ultime

Si lavora per rinforzare la squadra in casa viola. La Fiorentina, rientrata in Italia dopo il ritiro negli Stati Uniti, si attiva sul mercato. In difesa piace Lirola, ma c’è già un’alternativa nel caso in cui con dovesse andare in porto l’affare: come spiega Tuttosport, è Kenny Lala, 28enne dello Strasburgo.

A centrocampo continua a piacere l’ex Badelj, ma un altro nome interessante è quello di Diego Demme del Lipsia. Rimane in piedi anche l’ipotesi Valentin Rongier. In casa Udinese si osserva Mandragora.