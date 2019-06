Fiorentina, dirigenza a cena al gran completo: non manca nessuno – FOTO

Rocco Commisso sta facendo di tutto per dare la giusta impronta al nuovo corso della Fiorentina: dopo l’incontro con la dirigenza in hotel, la chiacchierata è proseguita a cena.

Infatti, sui social, sono comparse le foto dello staff viola al gran completo, comprese le rispettive famiglie: cena da Tullio a Montebeni, noto e rinomato ristorante di Settignano, nei pressi di Firenze.

Per me le squadre di calcio si costruiscono così. Conoscendosi, andando a cena, stando con le famiglie. Proprietari e dipendenti. Si fa squadra, come in una famiglia. La partenza è’ giusta! #fiorentina pic.twitter.com/pOVgAP5HfT

— Marco Dell'Olio (@marcodellolio) June 23, 2019