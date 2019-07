Fiorentina, due giorni di riposo, poi si inizia a fare sul serio

Il club viola, di ritorno dall’ ICC, è pronto alla terza e ultima parte della preparazione precampionato. Dal 31 luglio tutti a Montecatini

Dopo aver archiviato una ICC non memorabile (una vittoria e due sconfitte) con tappa obbligata negli USA di Rocco Commisso, la Fiorentina inizierà a fare sul serio dopo due giorni di riposo per smaltire fatica e jet lag. La ripresa degli allenamenti, secondo La Nazione, è prevista per lunedì 29, senza più soste.

Dal 31, invece, il gruppo si sposterà a Montecatini fino al 3 agosto, in programma anche un’amichevole contro il Livorno. In attesa di certezze sul futuro di Chiesa i tifosi aspettano i primi colpi in entrata targati Commisso, mentre c’è sempre l’Inter in pressing su Biraghi.