Fiorentina, ecco il piano di Commisso e Barone per trattenere Chiesa

Rocco Commisso e Joe Barone non vogliono privare la Fiorentina della sua gemma più preziosa: ecco il piano per trattenere Chiesa

Ogni volta che Commisso fa un’uscita pubblica viene interrogato sul futuro di Chiesa e, ogni volta, il patron italo-americano dà la stessa risposta: «Resta». Queste sono le intenzioni di Commisso e del suo braccio destro Barone, i quali hanno studiato un piano per trattenerlo a Firenze.

Come spiega il Corriere dello Sport, sarà Chiesa a guidare la squadra con la fascia di capitano al braccio. Joe Barone ha avuto modo di parlare brevemente con il ragazzo alla vigilia dell’ultima partita dell’Under 21, per dargli appuntamento in ritiro.

Gli americani però non hanno contattato il padre e procuratore del calciatore, Enrico, perché c’è ancora un contratto solido e lungo in essere con il figlio. Con calma gli verrà proposto un contratto molto più ricco, con prolungamento, però gli verrà chiesto anche di dare fiducia alla nuova proprietà e al nuovo progetto