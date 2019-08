Fiorentina, entusiasmo a mille tra i tifosi e Commisso li ringrazia così…

Entusiasmo palpabile a Firenze per il nuovo corso viola firmato Commisso-Barone: lunghe code per gli abbonamenti

Lirola e Boateng sono già arrivati, Nainggolan e Diego Rossi potrebbero presto raggiungerli. A Firenze l’entusiasmo è palpabile, come dimostrano le lunghe code di fronte al Franchi per rinnovare o fare il proprio abbonamento. Nessuno si vuole perdere la prima Fiorentina di Commisso, per questo le tessere staccate sono già tante. La fase di prelazione, infatti, si è conclusa ieri a quota 16mila (l’anno scorso furono 12mila) con un 18% in più di nuovi abbonati.

Rocco Commisso ha voluto ringraziarli “personalmente”. Aiutato dal braccio destro Joe Barone ha parlato al cellulare in vivavoce con i tifosi, nonostante in America fossero le 4.30 di mattino!