Fiorentina, fatta per Caceres: domani sarà a Firenze

Martin Caceres si avvicina alla Fiorentina. Il difensore, nella giornata di domani, arriverà a Firenze: le ultime

Altro rinforzo d’esperienza per la Fiorentina. Dopo Boateng e Ribery, i viola hanno chiuso l’accordo con lo svincolato Martin Caceres, reduce da 6 mesi con la maglia della Juventus.

Secondo Sky Sport, il difensore arriverà in Europa e sbarcherà prima a Madrid per poi essere a Firenze domattina. Il suo agente nel frattempo è ancora al lavoro e le parti stanno definendo l’accordo economico per il contratto annuale in arrivo con i viola.