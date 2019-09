Fiorentina femminile, Guagni: «Consapevoli della loro forza. Il Real…»

Fiorentina femminile, Alia Guagni, capitano delle viola, parla della partita di Champions League contro l’Arsenal

Alia Guagni, capitano della Fiorentina femminile, parla a Sky Sport della partita di Champions League contro l’Arsenal: «Sarà una partita entusiasmante, contro un avversario di livello altissimo. Pronti via, la prima partita dell’anno, in questa cornice. Siamo consapevoli della loro forza».

«Offerta del Real? Non me l’aspettavo. Ci ho pensato, ma ho fatto una scelta di cuore, perchè ho la maglia cucita addosso e perchè credo in questa società».