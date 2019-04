Fiorentina-Frosinone highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Frosinone highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, i viola di Stefano Pioli affrontano la squadra guidata da Marco Baroni. Fiorentina al decimo posto in classifica con 39 punti, reduce dal pareggio in casa della Roma e senza vittorie da sei turni; Frosinone penultimo (20) e proveniente dal successo casalingo sul Parma. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al ‘Benito Stirpe’. Oggi, è di nuovo Fiorentina contro Frosinone: viola senza più obiettivi, ciociari per alimentare l’obiettivo salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.