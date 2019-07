Fiorentina, i convocati per l’ICC: out Veretout. Cessione vicina

La Fiorentina rinuncia a Jordan Veretout: il centrocampista, oggetto di trattative, non parteciperà alla tournée con i viola

Non c’è Jordan Veretout nella lista dei convocati per l’International Champions Cup diramata dalla Fiorentina e da Vincenzo Montella. Chiaro indizio di mercato sul centrocampista francese. Restano a Moena anche Thereau, Gori e Nannelli. Pezzella e Chiesa si uniranno al gruppo in seguito. Ecco l’elenco dei convocati.