Fiorentina, i tifosi del Lech Poznan scrivono a Nardella: «Venga a Poznan»

Botta e risposta sui social tra i tifosi del Lech Poznan e il sindaco di Firenze Nardella, dopo le sue parole sui timori della tifoseria polacca

Dopo le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, sui timori della presenza dei tifosi del Lech Poznan per la partita di Conference League con la Fiorentina, c’è stato uno scambio sui social tra i tifosi polacchi e il primo cittadino del capoluogo toscano.

TIFOSI DEL LECH POZNAN – «La trasferta del 2015 è stata un’esperienza straordinaria, non solo per la vittoria, ma per il fascino unico di Firenze. Per questo crediamo che la sua visita a Poznan e al nostro stadio le consentirà di ospitare con calma i tifosi nella gara di ritorno».

RISPOSTA DI NARDELLA – «Purtroppo non potrò essere da voi per la partita a causa di impegni istituzionali, ma mi riprometto di venire a trovarvi quando sarà possibile. Nelle mie dichiarazioni dei giorni scorsi non c’è nessun pregiudizio nei confronti dei tifosi del Lech, ma solo una preoccupazione legata a recenti atteggiamenti violenti di altre tifoserie che hanno danneggiato il patrimonio storico e artistico di alcune città».