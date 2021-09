Fiorentina, Iachini: «Grato a Commisso. Su Milenkovic e Nico Gonzalez...»

Giuseppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato della formazione viola ai microfoni del Brivido Sportivo

TIFOSI – «E’ bello rivedere i tifosi al Franchi perché sono un valore aggiunto, il 12° titolare. Trascinano e creano entusiasmo e nei momenti difficili ti aiutano. Sarò sempre grato a Commisso per l’opportunità che mi ha dato».

MILENKOVIC – «E’ molto importante per dare solidità alla linea difensiva ed il suo rinnovo, anche se solo di un anno, è una buona cosa. La società ha scelto bene anche l’allenatore perché Italiano l’ho avuto al Chievo da calciatore, insieme abbiamo vinto il campionato con il 4-3-3 e so che è un professionista preparato».

NICO GONZALEZ – «E’ forte, ma quando investi 30 milioni non puoi prendere uno marginale. E’ un bel colpo, così come lo è Torreira che alzerà di sicuro il livello visto che è forte. La Fiorentina si è rinforzata in tutti i reparti. Sono arrivato 10° senza tifosi e con molti problemi legati al Covid, ma in questo stato i viola possono scalare posizioni e faccio il tifo per questo».