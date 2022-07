Fiorentina Kumbulla, l’albanese un’idea per la difesa: le ultime

La Fiorentina si starebbe cautelando in caso di partenza di Milenkovic: alla Viola piace Kumbulla della Roma

La Fiorentina potrebbe salutare Milenkovic in questa sessione di mercato. Inter e Juve ci starebbero pensando anche se al momento non ci sarebbero stati ulteriori movimenti in tal senso.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, i Viola si starebbero comunque cautelando e avrebbero messo nel mirino Kumbulla della Roma, ma arriverà soltanto dovesse partire il serbo.