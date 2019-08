Fiorentina, ipotesi Hancko all’Empoli: agenti a colloquio con Pradè. I dettagli della possibile trattativa

Nel mirino dell’Empoli, secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, ci sarebbe ora il terzino sinistro della Fiorentina David Hancko. Gli agenti del giocatore sarebbero infatti a colloquio con Pradè per discutere del futuro del giocatore classe 1997.

Lo slovacco piace da tempo al club toscano e a gennaio aveva già rifiutato un’offerta: ora però la discussione potrebbe riaprirsi. L’idea è quella di un prestito per far crescere il giovane giocatore e valorizzarlo in un club dove avrebbe di certo più spazio.