Fiorentina, Italiano: «Contro la Roma importante la spinta dei tifosi»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società in vista della prossima sfida di campionato. Le sue dichiarazioni:

ROMA – «Sarà importante la spinta dei tifosi per lunedì. Dovremo stare tutti uniti in queste ultime tre giornate per ripartire dopo le sconfitte. Dobbiamo tornare a fare punti e contro il Milan ci siamo un po’ ritrovati. Abbiamo ritrovato la prestazione, ma ora servono i punti».

PRIMAVERA – «Voglio fare i complimenti al mister e ai ragazzi per il lavoro che hanno fatto. Hanno conquistato l’ennesimo trofeo e ora sta a noi replicare e dare un segnale»