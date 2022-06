Fiorentina Italiano, rinnovo e mercato: si studiano quattro colpi

Torna il sereno tra la Fiorentina e Italiano: il rinnovo del tecnico è vicino e poi si parlerà di mercato con quattro colpi da chiudere entro luglio

Dopo qualche giorno di gelo, è tornato il sereno tra la Fiorentina e Italiano. Il rinnovo del tecnico arriverà in settimana e poi si parlerà di mercato. Quattro i colpi che i Viola vorrebbero chiudere prima di luglio.

In porta sembra ormai vicino l’arrivo di Milinkovic Savic. In difesa piace sempre Dodo, la distanza si assottiglia ma resta di 3 milioni. In mezzo al campo l’idea è quella di Sensi dell’Inter che vorrebbe lasciare Milano a titolo definitivo e non in prestito. Per l’attacco spuntano diversi nomi. Il primo Pinamonti, anche se difficile arrivare al nerazzurro, più probabile che la società possa virare su Belotti o Djuric. Lo scrive La Nazione.