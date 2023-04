Fiorentina, Jovic e gli altri: i rivitalizzati dalla Conference League

In Italia, per anni, si sono snobbate le competizioni europee che non fossero la Champions League. La tendenza è cambiata di recente, oggi le italiane occupano 6 posti sparsi nelle 3 manifestazioni e la Fiorentina ha la credibilità per essere l’erede della Roma in Conference. Non solo per il cammino fin qui proposto, ma anche per la quantità di giocatori che in Europa hanno dati realizzativi migliori di quelli maturati in Serie A. Ecco l’elenco dei rivitalizzati – definiamoli così – dagli impegni internazionali del giovedì sera.

GOL – Jovic, Barak e Barak.

ASSIST – Biraghi, Kouame, Bonaventura e Terzic.