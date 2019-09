Fiorentina Juve, al Franchi uno spettatore speciale. Commisso in tribuna

Fiorentina Juve, anche Rocco Commisso assisterà dallo stadio alla gare in programma sabato prossimo tra viola e bianconeri

Fiorentina-Juve è la partita che decreterà il ritorno della Serie A al rientro della sosta per le nazionali. La sfida tra viola e bianconeri è sempre stata particolarmente vissuta da parte di entrambe le tifoserie, per cui il Franchi si scalderà in maniera particolare.

Oltre alla Fiesole e a tutto il popolo viola, pronto a dare il massimo incitamento ai giocatori di Montella, la tribuna vedrà anche un ospite speciale. Il quotidiano La Nazione fa infatti sapere che Rocco Commisso presenzierà alla sfida.