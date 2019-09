Fiorentina Juve, Mandzukic non convocato da Sarri per la trasferta toscana. Dietro si cela un motivo legato al calciomercato

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida della sua Juve contro la Fiorentina. Tutti presenti, compreso Ramsay alla sua prima in bianconero, eccezion fatta per l’infortunato De Sciglio. Alla sua si aggiunge l’esclusione di Mario Mandzukic.

Dietro all’estromissione dalla lista, si apprende, ci sarebbero dietro dei motivi di calciomercato. Il croato, fuori dai programmi di Sarri, potrebbe a questo punto lasciare la società bianconera a breve. Il Qatar potrebbe essere una pista calda.