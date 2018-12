Nel secondo tempo di Fiorentina-Juventus, Chiellini segna il gol del 2-0, ma rimangono i dubbi: a segnare potrebbe esser stato Ronaldo – VIDEO

Nella seconda frazione di gioco, al 25′ arriva il raddoppio della Juventus contro la Fiorentina. In un’azione confusionaria ad avere la meglio è Chiellini che agganciando un pallone lanciato in avanti da Cuadrado, tira in porta e segna il 2-0. Tuttavia, il suo gol è incerto in quanto la palla, dopo esser stata respinta da Lafont, è entrata stranamente in porta. Dal replay si vedrebbe un possibile tocco di Ronaldo che di testa o di schiena farebbe entrare la palla in porta. Ma non solo. La rete potrebbe esser anche un gol-autogol in quanto Milenkovic e Edimilson sono andati sul tiro di Chiellini respinto da Lafont. Attualmente il gol è stato assegnato al difensore bianconero, ma i dubbi permangono.