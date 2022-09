Conferenza stampa Italiano: «Dobbiamo affrontare con equilibrio le partite senza esaltarci troppo»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus

JUVE – «Passiamo dal non goderci la prestazione fantastica col Napoli ad archiviare la delusione e l’amarezza per la sconfitta a Udine. Dobbiamo affrontare così queste partite, con equilibrio e senza esaltarsi o deprimersi, analizzando quanto fatto di negativo e positivo per cercare di reagire. La sconfitta non ci voleva, non ce l’aspettavamo e con più qualità potevamo fare anche un punto. Possiamo rimediare ma giochiamo contro un’altra squadra forte… C’è da abituarsi. Serve lo spirito che stiamo avendo da inizio anno, Udine è stata la prima sconfitta ed evitabilissima. Ci vuole voglia e consapevolezza, essere pronti ad ogni evenienza. Speriamo di recuperare qualcuno, chi è disponibile dia battaglia alla Juve».

