Fiorentina, le parole di Joe Barone su Boateng, Lirola e Chiesa

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, non ha perso tempo: appena arrivato a Montecatini ha parlato di Chiesa, Lirola e Boateng

Joe Barone, il riferimento di Rocco Commisso in Italia, ha raggiunto Montecatini al seguito della squadra con Pradé. La Fiorentina ha piazzato i primi colpi di mercato, scatenando l’entusiasmo dei tifosi che sperano nella conferma di Chiesa. E Barone, ai microfoni di Violanews si è espresso proprio su Chiesa e i nuovi arrivati.

«I giocatori stanno lavorando qui a Montecatini, in un bel posto, una bellissima città. Continuiamo a lavorare per preparare Coppa Italia e Campionato. Pradè sta lavorando sul mercato. Gli abbonamenti vanno bene, c’è tanto entusiasmo. Boateng-Chiesa? Sono due ottimi giocatori, così come Lirola».